Non sarà candidata premier Elly Schlein batosta che fa malissimo | scenari ribaltati

La tensione che attraversa oggi la politica italiana è il riflesso di un sistema in movimento continuo, dove alleanze, leadership e strategie elettorali sembrano cambiare direzione a ogni nuova settimana. Dopo un anno segnato da contrapposizioni interne, da ricalcoli tattici nel campo progressista e da una maggioranza di governo che cerca compattezza mentre affronta un autunno complesso, il nodo vero resta sempre lo stesso: chi guiderà la prossima sfida contro Giorgia Meloni e la sua coalizione. In questo scenario, dove il centrosinistra fatica a trovare un baricentro e i 5 Stelle misurano la loro forza fuori e dentro il perimetro di un’alleanza ancora tutta da definire, i sondaggi diventano un termometro spietato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

