Non ricrescevano a un certo punto mi fecero fare una sorta di test per vedere l’effetto | la rivelazione di Collina sull’alopecia

“È una malattia che colpisce in maniera trasversale e crea una diversità”. Pierluigi Collina torna a parlare dell’alopecia, causa della sua perdita dei peli o dei capelli, che ormai lo accompagna nella sua vita da tantissimi anni. Ex arbitro internazionale considerato tra i migliori della storia, oggi ricopre la carica di Presidente del Comitato arbitri Fifa e si occupa di supervisionare e formare i giovani arbitri a livello mondiale. Ma la storia del Collina arbitro comincia, come per tutti i fischietti, dai campi minori a metà degli anni ’80, quando già era stato colpito da alopecia. “Ho dovuto superare i pregiudizi di quel tempo, perché nel 1985 chi soffriva di calvizie tendeva a mascherarla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non ricrescevano, a un certo punto mi fecero fare una sorta di test per vedere l’effetto”: la rivelazione di Collina sull’alopecia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pippi, ma pi ci imu votare? Ecco, sì, me lo chiedete ogni giorno. Ed io ve lo dico: guardate tutto il video. Ma attenti… a un certo punto tiro fuori l’artiglieria pesante. Per fare pulizia. Però prima di ogni cosa parliamo di politica: dalla XYLELLA agli OSPEDALI, dai - facebook.com Vai su Facebook

“Ho subito tanta cattiveria, mi chiamavano ‘cicciabomba’. A un certo punto ho smesso di mangiare ed è arrivata l’anoressia”: lo rivela Emanuela Tittocchia - Emanuela Tittocchia si è raccontata ieri venerdì 26 settembre a “Storie Italiane” con Eleonora Daniele: “Mi chiamavano Cicciabomba ma le parole che mi facevano più male erano quelle degli adulti. Secondo ilfattoquotidiano.it

“Lascio i social, sono stanco di essere utilizzato come sputacchiera. A un certo punto bisogna smettere di prestarsi a punching ball dei somari maleducati. Vado su Substack” - Roberto Burioni, che dei social ha sempre fatto un mezzo per la divulgazione scientifica, dice basta e lo fa su Facebook come ultimo post prima di chiudere ogni profilo e dedicarsi sono ... Riporta ilfattoquotidiano.it