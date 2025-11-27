Il contraccolpo del danno reputazionale ed economico subito dagli ex duchi di York comincerebbe a farsi sentire. Gli scudieri di Andrea e Sarah cominciano a divulgare la loro versione dei fatti per ammorbidire una opinione pubblica che non è mai stata tanto indignata. La coppia, separata da anni, ma ancora convivente e legata da diversi interessi, starebbe attraversando un momento davvero difficile e chi li conosce e gli vuole bene, sarebbe preoccupato per la loro salute mentale. Ne sono certi anche alcuni commentatori reali di fama come Rob Jobson che, al tabloid The Sun, avrebbe spiegato come “entrambi stanno soffrendo e tanto, al punto che i membri della famiglia reale sarebbero sempre più preoccupati per loro ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non reggeranno ancora a lungo, la Famiglia Reale è sempre più preoccupata per loro. Andrea potrebbe rifarsi una vita lussuosa lontana da Londra”: il retroscena sulla salute mentale dell’ex Duca e Sarah Ferguson