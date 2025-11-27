Non funzionano i riscaldamenti nella scuola media studenti al freddo occupano il palazzo comunale

“Lasciati per giorni al freddo e al gelo gli studenti della scuola media di Racalmuto per protesta occupano il municipio. Il sindaco ha tentato, con uno dei suoi soliti annunci, di prendere tempo, di dare solo delle risposte verbali, in attesa che gli impianti di riscaldamento vengano sistemati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Non funzionano i riscaldamenti nella scuola media, studenti al freddo occupano il palazzo comunale

