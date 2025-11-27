Non è un infarto ma sembra | i 13 sintomi dell’attacco di panico che devi riconoscere

Il cuore batte all’impazzata, il respiro si fa corto, il dolore al petto diventa insopportabile. La certezza è una sola: sto per morire. Eppure, dopo una ventina di minuti, tutto passa. Non era un infarto, non era un’emorragia cerebrale. Era un attacco di panico, un’esperienza terrificante che milioni di italiani conoscono bene e che anche personaggi pubblici come Belén Rodríguez hanno dichiarato di aver vissuto. Il termine panico affonda le sue radici nella mitologia greca, derivando dal dio Pan, una divinità dall’aspetto di satiro che terrorizzava le ninfe durante il suo riposo pomeridiano con urla spaventose. 🔗 Leggi su Cultweb.it

