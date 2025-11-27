Non chiamiamoli maranza

Ci sono maranza doc e giovani delinquenti autoctoni da non confondere tra loro nonostante elementi in comune come la verde età e la violenza gratuita e feroce ai danni dei più deboli. I primi sono quasi sempre immigrati di seconda generazione cresciuti in periferia con famiglie spesso inesistenti mentre i secondi sono italiani che da quando sono nati vivono in quartieri tranquilli figli di famiglie borghesi. Una volta in strada con il loro branco, è difficile distinguerli: la ferocia per rapinare 50 euro a un coetaneo, la vigliaccheria dei tanti contro uno, la manifestazione dei muscoli contro i più deboli e il disprezzo di regole e senso civico li uniscono in un unico mondo dove, per motivazioni diverse, tutto è concesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

