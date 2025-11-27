Non c’è pace per Totti | dopo Chanel ha litigato anche col figlio Cristian? Brutte tensioni in famiglia
Per Francesco Totti questo 2025 sembra non voler concedere tregua. Tra questioni legali, malumori familiari e rapporti incrinati, l’ex capitano della Roma si ritrova ancora una volta al centro di un vortice privato tutt’altro che semplice da gestire. E, secondo le ultime indiscrezioni, ai già noti attriti con la figlia Chanel si sarebbe aggiunto anche un momento critico con il primogenito Cristian: un’altra crepa in un quadro familiare sempre più complicato. Tensioni tra Totti e il figlio Cristian: ecco perché avrebbero litigato. A lanciare l’ultima indiscrezione è il settimanale Oggi, che nella rubrica I buoni, i brutti, i cattivi racconta di un clima tutt’altro che sereno tra Totti e Cristian. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Argomenti simili trattati di recente
Totti-Spalletti, il backstage dello spot che sigilla la pace. Il tecnico: "È bello incontrare amici, sono cose che succedono" (VIDEO) is.gd/ccMlWR #AsRoma Vai su X
askanews. . #Totti e #Spalletti fanno pace nel nuovo spot di Amaro Montenegro - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti-Totti, pace fatta in nome di uno spot pubblicitario: abbracci e risate insieme – La foto - “Per spot, non per sport”, scrive il settimanale Chi, in un post che mostra una foto esclusiva in cui si vedono i due abbracciati e ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Totti e Spalletti, pace al bancone grazie ad uno spot - Un mini western, alla Sergio Leone, come spot per «Amaro Montenegro», per fare pace finalmente tra Francesco Totti e Luciano Spalletti (corteggiato dalla Juventus per il dopo Igor Tudor). Come scrive corriere.it