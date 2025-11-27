Non c’è pace per Totti | dopo Chanel ha litigato anche col figlio Cristian? Brutte tensioni in famiglia

Per Francesco Totti questo 2025 sembra non voler concedere tregua. Tra questioni legali, malumori familiari e rapporti incrinati, l’ex capitano della Roma si ritrova ancora una volta al centro di un vortice privato tutt’altro che semplice da gestire. E, secondo le ultime indiscrezioni, ai già noti attriti con la figlia Chanel si sarebbe aggiunto anche un momento critico con il primogenito Cristian: un’altra crepa in un quadro familiare sempre più complicato. Tensioni tra Totti e il figlio Cristian: ecco perché avrebbero litigato. A lanciare l’ultima indiscrezione è il settimanale Oggi, che nella rubrica I buoni, i brutti, i cattivi racconta di un clima tutt’altro che sereno tra Totti e Cristian. 🔗 Leggi su Donnapop.it

