No alla riduzione del costo del suolo pubblico Sola M5s | Il centrodestra continua a punire gli esercenti
“No” alla mozione annunciata dal consigliere comunale M5s Paolo Sola e approdata in consiglio comunale con cui chiedeva una rimodulazione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico (canone unico patrimoniale) a carico degli esercenti sulla base del fatto che, con le ordinanze Cenerentola e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
