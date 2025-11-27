No alla criminalità a Latina Ecco il sit in di Libera

Latinatoday.it | 27 nov 2025

A Latina l'associazione Libera ha organizzato una manifestazione in piazza del Popolo a partire dalle ore 18 per dire "no" alla violenza e alle logiche mafiose, in risposta ai recenti attentati nella città. Alla manifestazione sono invitati a partecipare cittadini, associazioni, sindacati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

