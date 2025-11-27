No alla criminalità a Latina Ecco il sit in di Libera
A Latina l'associazione Libera ha organizzato una manifestazione in piazza del Popolo a partire dalle ore 18 per dire "no" alla violenza e alle logiche mafiose, in risposta ai recenti attentati nella città. Alla manifestazione sono invitati a partecipare cittadini, associazioni, sindacati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Operazione antimafia a Latina: tre arresti per tentata estorsione con metodo mafioso Latina. Nella mattinata odierna, in Latina e provincia, si è svolta un'importante operazione di polizia giudiziaria contro la criminalità organizzata. Il Nucleo Investigativo del Re - facebook.com Vai su Facebook
#Roma | Oggi all' @iila_org il Sottosegretario @GiorgioSilli ha partecipato alla Conferenza “Le sfide della criminalità organizzata in America Latina. Le prospettive e le politiche di sicurezza”, insieme alla Vice Ministra e Sottosegretaria della Sicurezza Naziona Vai su X
"No" alla criminalità a Latina. Ecco il sit in di Libera - A Latina l'associazione Libera ha organizzato una manifestazione in piazza del Popolo a partire dalle ore 18 per dire "no" alla violenza e alle logiche mafiose, in risposta ai recenti attentati nella ... Secondo latinatoday.it