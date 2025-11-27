Nino Buonocore presenta il nuovo album | Con MISLA invito la gente prendere coscienza dei propri sentimenti
Nino Buonocore ha presentato il suo nuovo album ‘M.I.S.L.A.’, acronimo di ‘Metti In Salvo L’Amore’, durante la sua intervista negli studi di LaPresse. “Oggi forse mi dispiace dover notare che sento più spesso cronaca e poca poesia. Ci stiamo un po’ disabituando alla poesia, al modo di fare riflettere la gente a lungo termine. La cronaca esce dopo un giorno, due giorni, perché sono i fatti, il quotidiano. Io vorrei tornare alla musica che parla di prospettive, di futuro, di orizzonti nuovi “, ha spiegato il cantautore aggiungendo: “Credo che fondamentalmente io abbia scelto questo titolo per invitare le persone a prendere coscienza dei propri sentimenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
