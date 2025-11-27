Niente Roma per Lukaku | quando torna? La nuova data e il piano UEFA

La notizia in breve. Il rientro di Romelu Lukaku è ufficialmente posticipato: l'attaccante salterà il big match Roma-Napoli del 30 novembre. Lo staff di Conte ha scelto di non rischiare una ricaduta sulla lesione di alto grado subita ad agosto. La nuova data obiettivo diventa Napoli-Juventus (7 dicembre) o la trasferta europea col Benfica (11 dicembre), sfruttando una norma UEFA per il cambio lista. Romelu Lukaku lavora per tornare disponibile Perché Lukaku salta la partita con la Roma?. La mancanza di Big Rom pesa, soprattutto dopo gli errori di Hojlund in Champions ( qui la cronaca del rigore sbagliato ).

