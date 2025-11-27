Niente più fregate Constellation per la US Navy

La U.S. Navy ha deciso di chiudere il programma di costruzione delle fregate classe Constellation, derivate dalle FREMM di Fincantieri, per concentrarsi su nuove unità navali che la marina statunitense potrà costruire più rapidamente, ha annunciato martedì sui social media il segretario della marina USA John Phelan. Secondo i termini negoziati con Fincantieri Marinette Marine, il cantiere navale del Wisconsin continuerà a costruire la USS “Constellation” (FFG-62) e la USS “ Congress ” (FFG-63), ma le prossime quattro navi da guerra previste saranno cancellate. “Stiamo rimodellando il modo in cui la marina militare costruisce la sua flotta. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Niente più fregate Constellation per la U.S. Navy