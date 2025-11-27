Un piccolo forno di quartiere, poche decine di metri quadri, produzione artigianale e raccolta differenziata fatta con attenzione ogni giorno. Eppure, nel giro di un anno, la bolletta della Tari è cresciuta di 130 euro, superando quota mille euro annui solo per lo smaltimento dei rifiuti. È la segnalazione che arriva da un panettiere pratese, uno dei tanti piccoli artigiani che in queste settimane stanno facendo i conti con l’aumento della tariffa rifiuti. "Nonostante il riciclo e i pochi metri quadrati del negozio, la nostra categoria viene segnata come ristorante o macelleria o piccolo market", racconta amareggiato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Niente impianti e zero visione. Aumenti attesi"