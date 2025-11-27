Nidi di colombi sporcizia e carcasse all' asilo di Santa Croce

Triesteprima.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo molte segnalazioni al Comune di Trieste, all'azienda sanitaria e vari enti competenti ancora nulla è stato fatto per rimuovere i nidi di colombi presso l'asilo di Santa Croce. Siamo in una situazione di gravità assoluta. Colombi che nidificano, sporcano lasciando escrementi e sporcizie varie. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

nidi di colombi sporcizia e carcasse all asilo di santa croce

© Triesteprima.it - "Nidi di colombi, sporcizia e carcasse all'asilo di Santa Croce"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Nidi Colombi Sporcizia Carcasse