Nicotera Comerci | hanno preso un granchio con l’ordinanza sulla concimazione

È polemica a Nicotera sull'ordinanza comunale che vieta, di fatto, ogni forma di concimazione in agricoltura. A sollevare il caso è Enzo Comerci, esponente del movimento civico Indipendenza Vibo Valentia, che parla di un provvedimento "cervellotico" e dannoso per il settore agricolo locale. Secondo Comerci, anche Coldiretti, principale associazione di rappresentanza degli agricoltori, ha chiesto la sospensione dell'ordinanza sottolineando come "il comparto agricolo non può essere indicato come responsabile generico dell'inquinamento marino costiero" e ricordando che le aziende operano nel rispetto delle norme ambientali vigenti.

