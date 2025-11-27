Nico Paz è ‘Pichichi’ e miglior assistente del ‘calcio’… allo stesso tempo!!!

2025-11-27 18:21:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: N ico Paz (Santa Cruz de Tenerife, 2004) continua a fare il suo lavoro. Le voci che circolano sul suo futuro -L’opzione di acquisto del Real Madrid non è valida per gennaio- non sembra incidere su di lui. Affatto. Lui Internazionale argentino 21 anni, è tornato a Guida IL rotta del Mi piace più “spagnolo” contro il Torino (1-5). Il ’10’ di Como ha ricevuto una media di passare nel varco di Perrone e battere Paleari, mano nella mano con un tiro di sinistro a stabilire il momentaneo 1-4. Grafico delle prestazioni di Nico Paz. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Nico Paz è ‘Pichichi’ e miglior assistente del ‘calcio’… allo stesso tempo!!!

