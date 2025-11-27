Nick Fuentes Ancora più a destra

Ha 27 anni ed è uno dei più popolari influencer della destra statunitense. Ma le sue idee sono così razziste e misogine da mettere in imbarazzo perfino i collaboratori stretti di Trump Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Nick Fuentes. Ancora più a destra

Altre letture consigliate

Il piccolo nazi Nick Fuentes ha rotto tutti i tabù sull'antisemitismo. Le frange estreme della nuova destra trumpiana raggiungono livelli mai visti prima negli Stati Uniti. Di @marcobardazzi Vai su X

A distanza di un paio di mesi dalla morte di Charlie Kirk, l'attivista Maga ucciso con un colpo di fucile mentre parlava in un ateneo dello Utah, c'è un altro volto emergente della destra americana che era anche un suo acerrimo nemico: si tratta di Nick Fuentes, - facebook.com Vai su Facebook

Nick Fuentes, l'intervista all'“antisemita più pericoloso d’America” che sta spaccando la destra USA - Nick Fuentes, suprematista bianco noto per le sue posizioni antisemite, razziste e misogine, sta creando una profonda spaccatura all'interno del Partito repubblicano statunitense. Segnala wired.it

Il piccolo nazi Nick Fuentes ha rotto tutti i tabù sull'antisemitismo - Le frange estreme della nuova destra trumpiana, sotto la maschera della goliardia e della libertà d'espressione, portano avanti un razzismo e un antisemitismo che grazie al web stanno raggiungendo liv ... Da ilfoglio.it

Hitler, lobby ebraica e razzismo: chi è davvero Nick Fuentes, il suprematista fa tremare la destra Usa - Da giorni in tutta la destra è in corso un feroce dibattito sulla figura di Nick Fuentes. Scrive msn.com