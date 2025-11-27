Nick Fuentes Ancora più a destra

Ha 27 anni ed è uno dei più popolari influencer della destra statunitense. Ma le sue idee sono così razziste e misogine da mettere in imbarazzo perfino i collaboratori stretti di Trump Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

