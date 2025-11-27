Neymar rischierà il ginocchio per evitare la retrocessione del Santos

Neymar fuori di testa. Attualmente 17º nel campionato brasiliano con 38 punti, il Santos è in piena zona retrocessione a tre giornate dalla fine. Il capitano Neymar, infortunato al ginocchio la settimana scorsa, vorrebbe comunque giocare queste partite decisive, secondo quanto riportato da Globo, pur di provare a salvare il club anche a rischio della propria salute. Neymar contraria médicos e faz teste em treino do Santos para tentar jogar contra o Sport Veja detalhes https:t.co919FY8atj8 Reprodução pic.twitter.comYOieaiafZm — ge (@geglobo) November 26, 2025 Neymar vuole giocare infortunato. Scrive L’Équipe: “L’ex Psg soffre di una rottura del menisco del ginocchio sinistro e i medici gli avrebbero consigliato un’artroscopia e riposo totale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

