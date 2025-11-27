New York la parata di Macy' s per il Giorno del Ringraziamento | le immagini della festa

Lapresse.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La parata del Giorno del Ringraziamento di Macy’s è iniziata giovedì a New York City, con palloni raffiguranti Shrek e Minnie che prendono il volo e carri allegorici con Labubu e Lego che abbelliscono le strade. La sfilata è iniziata nell’Upper West Side di Manhattan e si concluderà al flagship store di Macy’s Herald Square sulla 34esima Strada. È una giornata fredda in città, con temperature intorno ai 4 gradi, ma raffiche di vento tra 40 e 50 chilometri orari fanno percepire una temperatura più rigida. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

new york la parata di macy s per il giorno del ringraziamento le immagini della festa

© Lapresse.it - New York, la parata di Macy's per il Giorno del Ringraziamento: le immagini della festa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

new york parata macyNew York, la parata di Macy's per il Giorno del Ringraziamento: le immagini della festa - (LaPresse) La parata del Giorno del Ringraziamento di Macy è iniziata giovedì a New York City, con palloni raffiguranti Shrek e Minnie che prendono il volo e carri allegorici con Labubu e Lego che abb ... Secondo msn.com

Le foto della parata di Macy’s a New York - Anche quest’anno si è svolta a New York la tradizionale parata del giorno del Ringraziamento organizzata dal grande centro commerciale Macy’s. Da ilpost.it

A New York la parata di Macy’s per il Ringraziamento: foto e video - Tra le novità del 2024 carri ispirati alla serie Netflix Mercoledì e al personaggio di Spiderman oltre che un omaggio ai 125 anni dello zoo nel Bronx. Come scrive lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: New York Parata Macy