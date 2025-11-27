New Sisters | 25 anni di Gospel e un concerto dedicato alla lotta contro la violenza di genere

Nozze d’argento per il gruppo vocale New Sisters di Podenzano. Venticinque anni di musica Gospel e Spiritual che saranno celebrati domenica 30 novembre in un pomeriggio di arte a tutto tondo alla sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza (via Emilia Parmense 67) dalle ore 18.Le New. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

