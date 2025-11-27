Nevio Spadoni alla Biblioteca Oriani presenta La Zopa Caratena
Si terrà venerdì 5 dicembre alle 17:30, presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia contemporanea “Alfredo Oriani” di Ravenna la presentazione del volume di Nevio Spadoni, “La Zopa Caratena” (Clown Bianco 2024). Il libro, un po’ storia vera un po’ finzione letteraria, racconta le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
