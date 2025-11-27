Neve panorami da copertina nelle Marche | ecco dove si scia Le previsioni meteo del weekend
Ancona, 27 novembre 2025 – La neve continua a scendere sui Sibillini e il fine settimana alle porte si fa il bis sugli impianti di Bolognola e Frontignano di Ussita. La stagione è iniziata in anticipo. Domenica scorsa c’è stata la pre-apertura e questo weekend, sabato e domenica si può tornare sulle piste. "A Bolognola raggiunti i 60 centimetri di neve in vari punti”. Bella nevicata anche a Frontignano di Ussita. Panorami da copertina nel Pesarese. Che tempo farà venerdì 28 novembre?. Le previsioni meteo per sabato 29 novembre. Le previsioni meteo. "A Bolognola raggiunti i 60 centimetri di neve in vari punti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
