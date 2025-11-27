Neuralink di Elon Musk ridà la voce a chi non può parlare
Per chi si trova costretto a convivere con problemi neurologici, comunicare potrebbe non essere più un’utopia. Neuralink, l’azienda di neurotecnologie co-fondata da Elon Musk, inizierà una sperimentazione clinica negli Stati Uniti per restituire la capacità di esprimersi a coloro che vivono nel silenzio. Come funziona. Un impianto cerebrale sarà in grado di tradurre i pensieri in testo, con il timbro della voce del paziente che può essere replicata. «È fondamentale capire che un dispositivo impiantabile può risolvere concretamente questi problemi. Molti non se ne rendono conto, ma tutti i nostri sensi non sono altro che segnali elettrici inviati dai neuroni al cervello. 🔗 Leggi su Panorama.it
