Nella vittoria dell’Arsenal 3-1 contro il Bayern Monaco, il portiere tedesco Manuel Neuer si è reso protagonista con un’uscita folle sul terzo gol dei Gunners firmato da Martinelli. Neuer esce a vuoto e Martinelli segna. La Sueddeutsche scrive: Due gol subiti su calcio d’angolo contro l’Union Berlino, due contro il Friburgo: si sarebbe potuto sospettare che qualcosa non andasse affrontando l’Arsenal, la squadra migliore al mondo in questa disciplina. Fin dal primo calcio d’angolo, i londinesi hanno abilmente bloccato Manuel Neuer con due uomini, tanto che il portiere non è riuscito a uscire. Un errore? Difficile dirlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neuer, contro l’Arsenal la sua interpretazione di “portiere fuori dai pali” si è rivelata la sua rovina (Sueddeutsche)