Nessuno ha accettato l' eredità di Pippo Baudo | il patrimonio potrebbe ammontare a 10 milioni

Cataniatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di più di tre mesi dall'apertura del testamento ancora ferma la questione dell'eredità di Pippo Baudo. I beneficiari indicati dal popolare conduttore televisivo, scomparso il 16 agosto scorso a 89 anni, non hanno ancora formalizzato la loro accettazione. Lo scrive il Fatto quotidiano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

