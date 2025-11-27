Nessuna aggressione solo un contatto Il consulente di Sempio al contrattacco sul dna
"È un dato che ci aspettavamo, non ci sorprende, ed è tutto da valutare. Parliamo di un Y (indica la linea familiare paterna, ndr) che nei valori Rfu (la soglia scelta per l'analisi, ndr) che abbiamo sono molto bassi: superano di poco i 200, nessun picco supera i 1000, e la media dei valori – sia dell'unghia della mano destra che di quella della mano sinistra – è bassissima. Se fosse stata un'aggressione, avremmo valori al di sopra dei 2.000-3.000". È quanto afferma all'Adnkronos Armando Palmegiani, consulente di Andrea Sempio – indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi – dopo i primi dati esclusivamente tabellari forniti dalla perita Denise Albani. 🔗 Leggi su Iltempo.it
