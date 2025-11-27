Nessun vuole l' eredità da 10 milioni di Pippo Baudo Cosa sta accadendo
Mistero sull'eredità di Pippo Baudo. Nonostante il testamento del condutture scomparso ad agosto sia stato aperto il 9 settembre scorso a Bracciano da parte del notaio Renato Carraffa, l'eredità del non sarebbe ancora stata accettata dagli eredi. Ovvero, la figlia Tiziana, nata nel 1970 dal. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Il Belgio vuole copiare SuperTennis dove Sinner si guarda gratis: “Nessun calciatore è popolare quanto Jannik”. Lanciato nel 2008, raggiunge quotidianamente da 1 a 1,2 milioni di telespettatori, compra i diritti tv ma produce anche i tornei dei circoli https://ww - facebook.com Vai su Facebook