Nessun nuovo indirizzo per il Da Vinci di Acquapendente | Troppi pochi studenti per la Regione
Si è concluso con un bilancio sostanzialmente positivo, seppur con un’unica eccezione, l’esame del piano di dimensionamento scolastico proposto dalla Provincia di Viterbo al tavolo dell’Osservatorio regionale. La riunione, tenutasi per vagliare l'offerta formativa del prossimo anno scolastico nel. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
