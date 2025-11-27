Neres e Lang la nuova coppia gol del Napoli | L’amicizia e lo Zampino di Conte

Napolissimo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Gemelli della Svolta. Il rinascimento del Napoli passa dai piedi e dall’amicizia di David Neres e Noa Lang. I due esterni, lanciati titolari insieme nel nuovo 3-4-3 varato contro l’Atalanta (dove hanno segnato 3 gol in due), hanno confermato la loro intesa anche in Champions. La chiave del successo è un feeling personale fortissimo (“Amici per la pelle”) che Conte ha saputo trasformare in connessione tattica, liberandoli dai compiti difensivi eccessivi. David Neres e Noa Lang: l’intesa che ha cambiato il Napoli “Amici per la palla”: il retroscena dello spogliatoio. C’è una scintilla che scatta nello spogliatoio prima ancora che in campo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

