Neonati scomparsi in Calabria | il racconto di Agata | Voglio trovare mia sorella e abbracciarla

Sono tutti nati all’ospedale di Crotone ma alcuni di loro sono scomparsi, a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, strappati dalle loro madri e fatti passare per morti dopo la loro nascita, senza la restituzione dei loro corpi. Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, è tornato sul tema dei neonati rubati. L’inchiesta partita dalla vicenda di Filomena e Francesco Oliverio, impegnati da anni nella ricerca dei loro fratelli gemelli nati a Cutro, sta facendo emergere quello che sembra esser stato un sistema di rapimenti e affidamenti illegali. «Un giorno una signora mi ha chiamata come mia sorella, data per morta alla nascita». 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Neonati scomparsi in Calabria, l’appello di Agata: «Cerco mia sorella da 50 anni, voglio trovarla e abbracciarla» Vai su X

Nell’indagine che riapre mezzo secolo di dubbi, testimonianze, documenti riemersi e un recente esame del Dna spingono gli inquirenti a ricostruire quanto accadde ai neonati trasferiti a Catanzaro - facebook.com Vai su Facebook

Neonati scomparsi in Calabria: il racconto di Agata: «Voglio trovare mia sorella e abbracciarla» - Sono tutti nati all’ospedale di Crotone ma alcuni di loro sono scomparsi, a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, strappati dalle loro madri e fatti passare per morti dopo la loro nascita, senza la restituz ... open.online scrive

Neonati rubati alla nascita e scomparsi in Calabria, l’appello di Agata: “Voglio trovare mia sorella” - La storia dei cosiddetti “neonati rubati” tra la fine degli anni ‘60 e i primi anni ’70 sta emergendo come un sistema molto più ampio con sempre ... Lo riporta fanpage.it

Neonati scomparsi in Calabria, la testimonianza di Agata: «Voglio trovare mia sorella e abbracciarla» - Si è tornati a parlare questa mattina a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, del delicato tema dei neonati rubati: bambini dichiarati morti subito dopo la nascita e poi ... Secondo ilmessaggero.it