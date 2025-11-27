Neonati rubati alla nascita e scomparsi in Calabria l'appello di Agata | Voglio trovare mia sorella
La storia dei cosiddetti “neonati rubati” tra la fine degli anni ‘60 e i primi anni ’70 sta emergendo come un sistema molto più ampio con sempre più testimonianze che ruotano tutte attorno alla presunta tratta tra gli ospedali di Crotone e Catanzaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
La storia dei cosiddetti “neonati rubati” sta emergendo come un sistema molto più ampio. A #StorieDiSera: Carla, Filomena e Francesco Oliverio, Antonio e la signora Carolina, protagonisti diretti di questa vicenda e di un percorso di ricerca della verità che dur - facebook.com Vai su Facebook
Neonati rubati alla nascita e scomparsi in Calabria, l’appello di Agata: “Voglio trovare mia sorella” - Bimbi appena nati segnalati come morti alle madri in ospedale ma poi fatti sparire senza riconsegnare i corpi, col sospetto che in realtà siano stati venduti attraverso un traffico di neonati che ... fanpage.it scrive
Storie Italiane, neonati rubati in Calabria: Agata cerca la sorella gemella Maria - Si è tornati a parlare questa mattina a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, del delicato tema dei neonati rubati: bambini dichiarati morti subito dopo la nascita e poi ... Scrive msn.com
A “Storie di sera” il giallo dei neonati sottratti alla nascita: il racconto di Carla - Nella puntata di Storie di sera su Rai1 con Eleonora Daniele procede l’inchiesta dei bambini dichiarati morti alla nascita e poi scomparsi nel nulla. Si legge su msn.com