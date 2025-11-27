Nell' ultimo weekend di novembre torna la pioggia

Quicomo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sole accompagnerà queste giornate con temperature diurne decisamente miti, anche sopra i 10 gradi, almeno fino a sabato poi le condizioni meteorologiche subiranno uno scossone che riporterà a Como la pioggia già nella giornata di domenica. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni di 3bMeteo per. 🔗 Leggi su Quicomo.it

