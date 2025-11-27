Nella semifinale di X Factor 2025 due manche e due eliminazioni Irama ospite E rob vola

Chi saranno i 4 finalisti di X Factor 2025? Lo scopriremo stasera, nella penultima puntata dello show di Sky in cui i sei artisti ancora in gara affronteranno l’ultimo, tesissimo ostacolo. Prima della finalissima di giovedì 4 dicembre in Piazza del Plebiscito, a Napoli che incoronerà il vincitore della diciannovesima edizione. Per i concorrenti rimasti, per la conduttrice Giorgia e per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, una nuova e impegnativa serata: due manche di cover che porteranno all’ eliminazione di due concorrenti, definendo così il quartetto dei finalisti di questa edizione. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Nella semifinale di X Factor 2025 due manche e due eliminazioni, Irama ospite. E rob vola...

Approfondisci con queste news

La semifinale di X Factor 2025 vi aspetta questa sera. Svelati gli ospiti e chi potrebbero essere i finalisti secondo i bookmaker - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025 Sky NOW - Semifinale con orchestra e doppia eliminazione accende la corsa alla finale Vai su X

X Factor 2025, la semifinale con manche orchestrale e doppia eliminazione. Ospite Irama - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor 2025, la semifinale con manche orchestrale e doppia eliminazione. Scrive tg24.sky.it

La semifinale di “X Factor 2025”: assegnazioni canzoni e i pronostici sui finalisti - 20 su Sky Uno e NOW è infatti quello della semifinale con la manche orchestra, Irama come ospite “big ... Segnala iodonna.it

Anticipazioni semifinali “X Factor 2025” del 27 novembre: ospite, esibizioni e doppia eliminazione - Siamo giunti alle semifinali di X Factor e questa sera, 27 novembre 2025, ci sarà la doppia eliminazione. Segnala alfemminile.com