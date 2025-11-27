Nella semifinale di X Factor 2025 due manche e due eliminazioni Irama ospite E rob vola

Chi saranno i 4 finalisti di X Factor 2025? Lo scopriremo stasera, nella penultima puntata dello show di Sky in cui i sei artisti ancora in gara affronteranno l’ultimo, tesissimo ostacolo. Prima della finalissima di giovedì 4 dicembre  in Piazza del Plebiscito, a Napoli che incoronerà il vincitore della diciannovesima edizione. Per i concorrenti rimasti, per la conduttrice  Giorgia  e per i giudici  Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia  e  Paola Iezzi, una nuova e impegnativa serata: due manche di cover  che porteranno all’ eliminazione di due concorrenti, definendo così il quartetto dei finalisti di questa edizione. 🔗 Leggi su Amica.it

