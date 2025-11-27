Nella chiesa di Sant’Anna una messa in ricordo di Alfredo Paglione

Chietitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una messa in ricordo del gallerista e mecenate Alfredo Paglione sarà celebrata nella chiesa di SantAnna a Chieti per iniziativa della Fondazione Immagine, intitolata a lui e alla sua compagna di vita, Teresita Olivares. La messa in suffragio sarà celebrata lunedì 1° dicembre, alle ore 16, nella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

nella chiesa di sant8217anna una messa in ricordo di alfredo paglione

© Chietitoday.it - Nella chiesa di Sant’Anna una messa in ricordo di Alfredo Paglione

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Chiesa Sant8217anna Messa Ricordo