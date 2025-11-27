Nella chiesa di Sant’Anna una messa in ricordo di Alfredo Paglione
Una messa in ricordo del gallerista e mecenate Alfredo Paglione sarà celebrata nella chiesa di Sant’Anna a Chieti per iniziativa della Fondazione Immagine, intitolata a lui e alla sua compagna di vita, Teresita Olivares. La messa in suffragio sarà celebrata lunedì 1° dicembre, alle ore 16, nella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
