Nella chiesa di Sant’Anna una messa in ricordo di Alfredo Paglione

Una messa in ricordo del gallerista e mecenate Alfredo Paglione sarà celebrata nella chiesa di Sant’Anna a Chieti per iniziativa della Fondazione Immagine, intitolata a lui e alla sua compagna di vita, Teresita Olivares. La messa in suffragio sarà celebrata lunedì 1° dicembre, alle ore 16, nella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

