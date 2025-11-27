Nel 2025 Caudalie Italia supera la media in tutte le categorie
Un 2025 da record per Caudalie Italia: con una forte espansione nel canale farmacia e parafarmacia, il brand registra un sell-out in crescita del +12,9%. Si tratta di un numero quattro volte superiore al ritmo del mercato, che si ferma invece al +3,1% (dati IQVIA, YTD ottobre 2025). Un risultato che conferma il posizionamento del brand francese tra i player più dinamici della dermocosmesi. Caudalie Italia registra una crescita quattro volte superiore al ritmo di mercato. A dare maggiore soddisfazione è stata la linea Vinoperfect, che registra un incremento del +21,8%. Il mercato anti-macchie invece cresce solo dell’1,5%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
