Settimana ricca dal punto di vista cinematografico: escono due titoli attesi, Wicked 2 e Zootropolis 2 e alcune sale li accolgono già. Spazio alla commedia francese campione d'incassi, I colori del tempo, e anche alle “pellicole” italiane già fuori nelle scorse settimane, mentre volgono a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Nei cinema lecchesi due film attesissimi: "Wicked 2" e "Zootropolis 2"