Nei cinema lecchesi due film attesissimi | Wicked 2 e Zootropolis 2
Settimana ricca dal punto di vista cinematografico: escono due titoli attesi, Wicked 2 e Zootropolis 2 e alcune sale li accolgono già. Spazio alla commedia francese campione d'incassi, I colori del tempo, e anche alle “pellicole” italiane già fuori nelle scorse settimane, mentre volgono a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Eventi della Settimana al Cinema Teatro Jolly (dal 18 novembre al 24 novembre) Mercoledì 19 novembre alle ore 21:00 per il ciclo “RIVEDILO AL JOLLY” torna sul grande schermo per il 35° anniversario il film “QUEI BRAVI RAGAZZI” di Martin Scorzese. - facebook.com Vai su Facebook
Nei cinema lecchesi due film attesissimi: "Wicked 2" e "Zootropolis 2" - Spazio anche alla commedia francese campione d'incassi "I colori del tempo" e a titoli italiani ... Scrive leccotoday.it
Due famiglie, un funerale, dal 13 novembre al cinema il film che vuole far “morire” dal ridere - Due famiglie, un funerale è il titolo del film che da giovedì prossimo, 13 novembre, sbarcherà nelle sale cinematografiche italiane. Secondo rtl.it
Italia a Cannes con Martone e due film a Un Certain Regard - L'Italia al festival di Cannes con un unico film in concorso per la Palma d'oro, Fuori di Mario Martone con Valeria Golino, e con due film selezionati in gara a Un Certain Regard: Testa o croce? Scrive ansa.it