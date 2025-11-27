Ncc la Regione Lazio toglie il vincolo territoriale per diventare un autista Cgil | Era quello che chiedevano le multinazionali

Romatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche chi ha la residenza in un’altra regione potrà sostenere l’esame per l’iscrizione a ruolo conducenti nel Lazio. È quanto è stato stabilito dal Consiglio regionale con l’approvazione della proposta di legge riguardante “Disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti con il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

ncc la regione lazio toglie il vincolo territoriale per diventare un autista cgil era quello che chiedevano le multinazionali

© Romatoday.it - Ncc, la Regione Lazio toglie il vincolo territoriale per diventare un autista. Cgil: "Era quello che chiedevano le multinazionali"

Leggi anche questi approfondimenti

ncc regione lazio toglieNcc, la Regione Lazio toglie il vincolo territoriale per diventare un autista. Cgil: "Era quello che chiedevano le multinazionali" - La novità arriva dopo che l'Antitrust aveva chiesto al Lazio di eliminare le restrizioni che impedivano a cittadini di altri regioni di sostenere gli esami di iscrizione a ruolo ... Secondo romatoday.it

Mobilità: Ncc, importanti modifiche a legge 58-1993 della regione Lazio - Oggi la regione Lazio ha approvato significative modifiche alla legge 58- Segnala agenzianova.com

Ncc, c’è lo stop del Tar ai limiti sulle corse Ora le Regioni devono scrivere le regole - Dopo la bocciatura dell’altroieri della Corte Costituzionale rispetto al provvedimento sul foglio elettronico di ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ncc Regione Lazio Toglie