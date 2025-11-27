Ncc la Regione Lazio toglie il vincolo territoriale per diventare un autista Cgil | Era quello che chiedevano le multinazionali
Anche chi ha la residenza in un’altra regione potrà sostenere l’esame per l’iscrizione a ruolo conducenti nel Lazio. È quanto è stato stabilito dal Consiglio regionale con l’approvazione della proposta di legge riguardante “Disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti con il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Comune di Marta ringrazia la Regione Lazio Il Comune di Marta rivolge un sincero ringraziamento alla Regione Lazio, al Presidente Francesco Rocca, al Vicepresidente del Consiglio Regionale Enrico Panunzi, all’Assessore al Demanio Fabrizio Ghera e all - facebook.com Vai su Facebook
Tutto pronto per gli #StatiGenerali della #Logistica del #Lazio organizzati dalla @RegioneLazio in collaborazione con #Unindustria. Biazzo: “Passaggio decisivo per la competitività del nostro territorio” tinyurl.com/3pzpmxjw Vai su X
Ncc, la Regione Lazio toglie il vincolo territoriale per diventare un autista. Cgil: "Era quello che chiedevano le multinazionali" - La novità arriva dopo che l'Antitrust aveva chiesto al Lazio di eliminare le restrizioni che impedivano a cittadini di altri regioni di sostenere gli esami di iscrizione a ruolo ... Secondo romatoday.it
Mobilità: Ncc, importanti modifiche a legge 58-1993 della regione Lazio - Oggi la regione Lazio ha approvato significative modifiche alla legge 58- Segnala agenzianova.com
Ncc, c’è lo stop del Tar ai limiti sulle corse Ora le Regioni devono scrivere le regole - Dopo la bocciatura dell’altroieri della Corte Costituzionale rispetto al provvedimento sul foglio elettronico di ... Come scrive ilmessaggero.it