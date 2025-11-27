NBA rimonta e sorprese | Boston blocca la marcia di Detroit i Thunder scrivono il decimo atto

Un mercoledì da sliding doors nella regular season: i Celtics resistono alla potenza dei Pistons, OKC non toglie il piede dall’acceleratore. A Est cambiano le gerarchie, a Ovest cresce un dominio La regular season ha vissuto una notte densa di ribaltamenti narrativi, con nove sfide andate in scena tra emozioni, conferme e segnali da decifrare. Boston ha avuto la meglio 117-114 su Detroit, ponendo fine alla lunghissima serie positiva dei Pistons, fermatasi a quota 13 successi di fila. I Celtics, saliti a 9 partite vinte e 8 perse, hanno trovato l’energia decisiva nel rendimento totale di Brown, protagonista da 33 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, e nella precisione balistica di White, giunto a 27 punti con 7 rimbalzi. 🔗 Leggi su Sportface.it

