New York (Stati Uniti), 27 novembre 2025 – Entra sempre più nel vivo la fase a gironi della NBA Emirates Cup, con le ultime gare che determineranno le squadre vincenti dei sei gironi, le escluse (anche eccellenti) e quelle che conquisteranno una delle due wild card una ad Est e una ad Ovest): ai Boston Celtics non è bastato battere 117-114 e interrompere dopo 13 successi di fila la striscia dei Detroit Pistons per restare in corsa nell’East Group B: una vittoria su cui ci sono le firme di Jaylen Brown (33 punti e 10 rimbalzi) e Derrick White (27 punti e 7 rimbalzi). A dir poco prezioso, però, anche Payton Pritchard che, a 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA Emirates Cup: Boston ferma il record di Detroit ma non basta. Bene gli Heat