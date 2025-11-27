Nautica | Bernard d’Alessandri è il nuovo presidente della Camera Monegasca dello Yachting

Lidentita.it

Figura chiave dello yachting internazionale, Bernard d’Alessandri è segretario generale e direttore generale dello Yacht Club de Monaco dal 1990  La Federazione delle imprese monegasche (Fedem) ha annunciato la nomina di Bernard d’Alessandri a presidente della Camera monegasca dello Yachting, l’organismo ufficiale che rappresenta le aziende del settore presso le autorità del governo monegasco. “Il mio impegno è sempre . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

