Nautica | Bernard d’Alessandri è il nuovo presidente della Camera Monegasca dello Yachting
Figura chiave dello yachting internazionale, Bernard d’Alessandri è segretario generale e direttore generale dello Yacht Club de Monaco dal 1990 La Federazione delle imprese monegasche (Fedem) ha annunciato la nomina di Bernard d’Alessandri a presidente della Camera monegasca dello Yachting, l’organismo ufficiale che rappresenta le aziende del settore presso le autorità del governo monegasco. “Il mio impegno è sempre . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altre letture consigliate
"NAUTICA ZINESI S.A.S. DI ZINESI BRUNO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Da 35 anni F.LLI Razeto & Casareto S.p.A. è una presenza immancabile al Metstrade di Amsterdam. Quest’anno il marchio ligure porta una collezione che unisce passato e futuro: Oblò, firmata Bernardo Zuccon e già premiata in Germania; Chrissie, pensata p - facebook.com Vai su Facebook
Nautica: Bernard d’Alessandri è il nuovo presidente della Camera Monegasca dello Yachting - La Federazione delle imprese monegasche (Fedem) ha annunciato la nomina di Bernard d’Alessandri a presidente della Camera monegasca dello Yachting, l’organismo ufficiale che rappresenta le aziende del ... Riporta lapresse.it