Nati 80 in scena ad Agropoli | Ferreri e Morozzi sul palco del De Filippo

Salernotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Agropoli appuntamento con la prosa al Cineteatro “De Filippo”, dove giovedì 27 novembre, alle ore 20.45, andrà in scena lo spettacolo “Nati 80”. Si tratta del secondo titolo in cartellone per l'undicesima stagione teatrale della città.Sul palcoLa commedia, scritta da Claudio Tortora e diretta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

nati 80 in scena ad agropoli ferreri e morozzi sul palco del de filippo

© Salernotoday.it - “Nati 80” in scena ad Agropoli: Ferreri e Morozzi sul palco del De Filippo

Approfondisci con queste news

Nel Weekend di sabato 28 e domenica 29 settembre in scena ad Agropoli il Campionato di Società allievi/e Centro-Sud - Gruppo Centro Sud con 20 società ... Come scrive fidal.it

Nel weekend allo Stadio di Agropoli in scena la Finale Nazionale Assoluti ''A'' Argento - La manifestazione sulla pista e nelle pedane dell'impianto agropolese è organizzata dall'Atletica Agropoli del ... Da fidal.it

Cerca Video su questo argomento: Nati 80 Scena Agropoli