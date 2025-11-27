Natalità Mattarella | Aiutare la vita a sbocciare Non siamo condannati al declino

Tv2000.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aiutare la vita a sbocciare. Non siamo condannati al declino”. Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha parlato agli Stati generali della natalità. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

