“Aiutare la vita a sbocciare. Non siamo condannati al declino”. Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha parlato agli Stati generali della natalità. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Natalità. Mattarella: “Aiutare la vita a sbocciare. Non siamo condannati al declino”