In Natale senza Babbo, una commedia esilarante in arrivo su Prime Video il 28 novembre, il tradizionale Babbo Natale attraversa una crisi di mezza età. Interpretato da Alessandro Gassmann, Babbo si rifugia nella sua band di heavy metal, lontano dai classici doveri natalizi. Nel frattempo, sua moglie, interpretata da Luisa Ranieri, prende in mano le redini dell’azienda familiare e cerca di organizzare la distribuzione dei regali. Ma non è tutto: la storia esplora anche le rivalità tra le figure tradizionali del Natale, con la Befana (Caterina Murino) e Santa Lucia (Valentina Romani) che si sentono oscurate dalla figura di Babbo Natale, e cercano di rivendicare il loro ruolo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Natale senza Babbo”, intervista a Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann