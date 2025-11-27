Natale scattano i preparativi | domani albero e luminarie accesi

Venerdì 28 novembre, alle 17, in piazza dell’Università, alla presenza del sindaco Enrico Trantino, dell’arcivescovo Luigi Renna, del prefetto Pietro Signoriello, del questore Giuseppe Bellassai e altri rappresentanti istituzionali, verrà acceso il grande albero di Natale con le luminarie. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

