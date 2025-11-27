Natale nei Beni FAI | a Milano e in Lombardia oltre un mese di eventi visite speciali e atmosfere d’epoca

C’è un periodo dell’anno in cui le dimore storiche sembrano respirare diversamente. Le sale si scaldano di luci soffuse, i parchi rallentano, gli affreschi si lasciano guardare con occhi nuovi. È il tempo del Natale, e il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – invita ancora una volta a viverlo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Natale nei Beni FAI: a Milano e in Lombardia oltre un mese di eventi, visite speciali e atmosfere d’epoca

Leggi anche questi approfondimenti

Aspettando Natale 2025. Fortunata Notini, Salerno 1976. La sua bottega, famosa e conosciuta, che si trovava nel vicolo della Giudaica Salerno. L'arte Presepiale, di una donna che scelse la creta, anziché ago e filo. Questa foto, fa parte dell'archivio beni cultur - facebook.com Vai su Facebook

Post Edited: Torna il Panettone “Fatto per Bene”: il Natale solidale di Emergency Vai su X

Natale 2024 nei beni Fai della Lombardia: tutte le iniziative in programma - Milano, 4 dicembre 2024 – Oltre 40 eventi in 22 Beni Fai di tutta Italia, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia e un calendario ricco di iniziative per tutte le età. Si legge su ilgiorno.it

Aspettando il Natale con il Fai: la Notte dei Presepi sul Lago di Como a Villa del Balbianello - Villa del Balbianello Lago di Como, Tremezzina Aspettando il Natale: la Notte dei Presepi 29 novembre (serata inaugurale) e 6 dicembre, dalle ore 17 alle 20. Segnala quicomo.it

Natale 2025, a due passi da Milano i Beni FAI si accendono di luci e colori: in arrivo eventi magici per tutta la famiglia - Il Natale 2025 si avvicina e porta con sé un’atmosfera speciale fatta di luci, tradizioni e luoghi che sembrano usciti da una fiaba, soprattutto nei Beni FAI vicino Milano. Segnala msn.com