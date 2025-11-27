Natale a tema ’Inside Out’ Tutti gli eventi

Sarà un " Natale di emozioni " il calendario di eventi natalizi organizzato dal Comune con i Centri commerciali naturali e Confesercenti. Tema delle iniziative: " Inside Out ", il film di animazione che viaggia sul filo emotivo. Gioia e i suoi amici Tristezza, Rabbia e Ansia saranno i protagonisti di installazioni luminose nelle principali piazze di Bagno a Ripoli, Antella e Grassina con accensione delle luminarie fissata per questo sabato dalle 17,30 in piazza Umberto I dove prevarrà il colore rosso e poi, a seguire, all’Antella (blu) e a Bagno a Ripoli (verde). Nei tre centri abitati saranno contemporaneamente accesi anche gli abeti addobbati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

