Natale a Napoli 2025 è il grande cartellone delle iniziative culturali che trasformerà la città in un palcoscenico diffuso. Il Comune di Napoli presenta Natale a Napoli 2025, il grande cartellone delle iniziative culturali che, dal 5 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, trasformerà la città in un palcoscenico diffuso dedicato all’incontro, alla bellezza e alla partecipazione. Un cartellone ancora più ricco e articolato, in cui si intrecciano tradizione e contemporaneità, valorizzazione dei luoghi simbolici e di quelli più periferici, tra concerti, rassegne musicali e cinematografiche, spettacoli per famiglie, laboratori e grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale, tutti con ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Natale a Napoli 2025 con Enzo Avitabile, Teresa De Sio, Gualazzi, Marcorè