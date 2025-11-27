Natale a Como tutto il programma | sabato l’accensione dell’albero in piazza Duomo

Quicomo.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Como entra ufficialmente nell’atmosfera natalizia con l’attesissima accensione dellalbero in piazza Duomo, in programma sabato 29 novembre alle 17.30. Il momento simbolico che inaugura il periodo delle feste è stato curato dalla coreografa del Teatro Sociale, coinvolta nella realizzazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Natale a Como, tutto il programma: sabato l'accensione dell'albero in piazza Duomo

