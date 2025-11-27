Natale a Como tutto il programma | sabato l’accensione dell’albero in piazza Duomo
Como entra ufficialmente nell’atmosfera natalizia con l’attesissima accensione dell’albero in piazza Duomo, in programma sabato 29 novembre alle 17.30. Il momento simbolico che inaugura il periodo delle feste è stato curato dalla coreografa del Teatro Sociale, coinvolta nella realizzazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it
CiaoComo. . A CiaoComo di mattina oggi presentiamo il Natale di Como con l'assessore Bodero Maccabeo - facebook.com Vai su Facebook
Scattano le 5 giornate che portano a Natale: il calendario sorride a Inter e Bologna mentre inquieta la Juventus che rischia di vedere il -5 di oggi trasformarsi in svantaggio incolmabile Tre trasferte a Firenze, Napoli e Bologna più la Roma in casa: nessuno ha Vai su X
Como si prepara al Natale: sabato l’accensione dell’albero in piazza Duomo - Como entra ufficialmente nell’ atmosfera natalizia con l’attesissima accensione dell’albero in piazza Duomo, in programma sabato 29 novembre alle 17. Scrive quicomo.it
Lago di Como, il paese e i magici borghi si illuminano per Natale: un programma ricchissimo fino al 6 gennaio - Il Comune di Cernobbio presenta il calendario degli eventi natalizi 2025–2026: un programma ricchissimo, pensato per coinvolgere tutto il territorio. Lo riporta comozero.it
Natale a Como, oggi si parte con pista del ghiaccio e le casette del mercatino. Da settimana prossima tutto il resto - Pista del ghiaccio (completato 'allestimento ieri sera, foto) e casette del mercatino. Scrive ciaocomo.it