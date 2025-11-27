Narcotraffico internazionale | la base operativa era a due passi da Lecco due arrestati

Una base operativa del narcotraffico internazionale aveva sede nel Lecchese e gestiva circa 80 chilogrammi di cocaina al mese. È quanto emerge dall'operazione Golden River che ha portato all'arresto di 24 persone, tra cui due residenti della provincia di Lecco: si tratta di Ardian Deliu, 40 anni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

