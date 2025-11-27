Napoli vicino al rinnovo di Rrahmani | intesa a un passo
Il Napoli è sempre più vicino a blindare uno dei propri pilastri difensivi. La trattativa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Rinnovo Rrahmani, ci siamo: "L'idea del Napoli per blindarlo" - Amir Rrahmani appartiene alla seconda categoria: un centrale che non cerca la scena, ma la sostiene. Lo riporta msn.com
REPUBBLICA - Napoli, Rrahmani conferma il suo valore assoluto, il punto sul rinnovo in azzurro - La Repubblica si sofferma sul rinnovo in azzurro di Amir Rrahmani, difensore centrale del Napoli ormai vero baluardo della squadra: "I numeri, dunque, confermano il valore assoluto di Rrahmani per il ... Scrive napolimagazine.com